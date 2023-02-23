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Над Києвом піднявся чорний дим: що горить

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
1745
Час на прочитання
1 хв
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Над Києвом піднявся чорний дим: що горить

скриншот з відео

Пожежні гасять полум’я в двоповерховому гаражі.

В Києві спалахнула масштабна пожежа. Чорний дим піднявся високо в небо над центром столиці.

Як повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва, пожежа сталася на вулиці Гомельській, 46 в Подільському районі столиці.

"Вогонь спалахнув на території гаражного кооперативу. Сталося загорання двоповерхового гаражу розміром 5 на 10 метрів. Вогонь розповсюдився на  сарай, що стоїть поряд. На місці працюють рятувальники, проводиться розвідка", - повідомили нам в ДСНС Києва.

 Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, в Одеської області під час пожежі у приватному будинку загинула одна дитина, ще одна – госпіталізована.

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Дата публікації
Перегляди
1745
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