Над Киевом поднялся черный дым: что горит

В Киеве вспыхнул масштабный пожар. Черный дым поднялся высоко в небо над центром столицы.

Как сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева, пожар произошел на улице Гомельской, 46 в Подольском районе столицы.

"Огонь вспыхнул на территории гаражного кооператива. Произошло возгорание двухэтажного гаража размером 5 на 10 метров. Огонь распространился на рядом стоящий сарай. На месте работают спасатели, проводится разведка", — сообщили нам в ГСЧС Киева.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в Одесской области во время пожара в частном доме погиб один ребенок, еще один – госпитализирован.

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