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РФ перекидає на фронт застарілі БТР-50, розроблені у 1950-х роках (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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РФ перекидає на фронт застарілі БТР-50, розроблені у 1950-х роках (фото)

Фото: Вікіпедія

Самі ж так звані "Z-патріоти" визнають, що російські заводи не справляються з виробництвом сучасніших БТР.

У Росії застарілі БТР-50, виготовлені ще в 1950-х роках, "розконсервовують" і знімають зі складів зберігання, щоб відправити на фронт.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Відчуваючи дефіцит техніки, російські окупанти продовжують розконсервацію одного з найстаріших зразків радянського воєнпрому", – йдеться в повідомленні.

У проросійському телеграм-каналі "Военный осведомитель" визнають, що перекидання застарілих БТРів говорить про те, що російські заводи не справляються з виробництвом сучасніших БТР-82А та БМП-3.

Крім цього, зняття зі зберігання БТР-50П також може свідчити про поступове вичерпання на складах справних БМП-1 і МТ-ЛБ.

Що відомо про БТР-50П

БТР-50П був розроблений у 1952 і випускався від 1954-го до 1970 року. На ньому можна встановлювати кулемет калібром 14,5 мм або 7,62 мм. За попередньою інформацією, на зберіганні в РФ налічується до 1 тисячі одиниць такої техніки.

Раніше повідомлялося, що перший український батальйон пройшов підготовку на БМП Bradley. Також стало відомо, що Італія і Франція передадуть Україні протиповітряні системи SAMP/T.

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Дата публікації
Перегляди
1124
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