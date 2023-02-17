Перший український батальйон пройшов підготовку на БМП Bradley - Пентагон

На полігоні Графенвер у Німеччині перша група з 635 українців завершила курс навчання.

На військовій базі США у Німеччині завершив навчання перший батальйон українських військовослужбовців, які оволодівали новою технікою - американськими БМП Bradley, які називають "убивцями танків".

Про це повідомляє CNN з посиланням на брифінг прессекретаря Пентагону генерала Пета Райдера.

За словами речника Міноборони США, раніше підрозділи ЗСУ проходили обмежені за масштабами тренування з окремими системами озброєнь, зокрема РСЗВ HIMARS. Перехід до батальйонних навчань повинен підготувати українських військовослужбовців в умовах тривалої війни.

У першій групі проходили вишкіл на полігоні Графенвер 635 українців. Тепер тут розпочав тренування наступний батальйон у складі 710 військовослужбовців ЗСУ.

Для навчання використовують, окрім БМП Bradley, самохідну гаубицю M109 Paladin.

Крім того, наступного тижня ще 890 військовослужбовців ЗСУ розпочнуть тренування на БТР Stryker.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україні потрібно передати сучасні винищувачі, щоб допомогти Силам оборони відбити російську агресію. Та оскільки це потребує часу для навчання українських пілотів, вони наразі можуть отримати від Польщі добре знайомі їм радянські МіГ-29.

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