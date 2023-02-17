Росія зазнала найбільших втрат у США та Європі у “тіньовій війні”

Країни Заходу не тільки запроваджують економічні санкції проти РФ, але й активно ліквідовують мережі російської розвідки.

Розвідувальні служби РФ у 2022 році зазнали найбільших втрат у США та Європі від часів “холодної війни”.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Останнім гучним виявленням агента, який був посередником між “кротом” у німецькій службі зовнішньої розвідки та російською ФСБ стало затримання Артура Еллера, яке базувалося на доказах, зібраних американським ФБР.

Цьому передували затримання російських агентів у Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австрії, Польщі та Словенії.

Ці арешти були точковими ударами по агентах РФ, які залишилися в Європі після масового висилання понад 400 співробітників російської розвідки з російських посольств по всьому континенту минулого року.

Як зауважили у виданні, у 2022 році, коли західні уряди збільшили постачання зброї в Україну та ввели економічні санкції проти РФ, служби безпеки США та Європи вели “тіньову війну”, спрямовану на виведення з ладу російські шпигунські мережі. І хоча російська розвідка все ще зберігає значний потенціал, але за останній рік зазнала більших втрат, ніж будь-коли після закінчення "холодної війни".

Масштаби цієї кампанії застали Росію зненацька та послабили її здатність проводити операції з впливу в Європі, підтримувати контакти з інформаторами або надавати Кремлю інформацію з ключових питань.

Високопоставлений представник західної служби безпеки, якого цитує видання, наголосив, що країни Заходу поділилися іменами тих, кого вони вислали, і жодна спроба Росії повторно впровадити шпигунів не мала успіху.

Нагадаємо, 21 січня в аеропорту Мюнхена заарештували громадянина Німеччини Артура Еллера за підозрою в державній зраді. Підозрюваний змовився зі співробітником розвідувальної служби для передачі розвідувальних даних Росії.

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