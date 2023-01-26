У Німеччині затримали ще одного російського агента: що відомо

У німецькому аеропорту Мюнхена затримали російського агента, який збирав розвідувальні дані для РФ.

В аеропорту Мюнхена заарештували громадянина Німеччини за підозрою в державній зраді. Підозрюваний змовився зі співробітником розвідувальної служби для передачі розвідувальних даних Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Чоловіка, ідентифікованого як Артура Е., заарештували в неділю, 22 січня, після прибуття до Німеччини зі Сполучених Штатів. Він нібито є наближеним до Карстена Л., співробітника Служби зовнішньої розвідки Німеччини, якого заарештували в грудні за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

За попередньою інформацією, Артур Е., який не є співробітником німецької розвідки, передав російській розвідці інформацію, яку він отримав від Картена Л. У понеділок, 23 січня, Артур Е. вже постав перед суддею вищого кримінального суду Німеччини і був взятий під варту.

За словами прокурора, розслідування проводилося в тісній співпраці з зовнішньою розвідкою Німеччини і Федеральним бюро розслідувань.

Нагадаємо, наприкінці грудня співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини Карстена Л. заарештували за підозрою у шпигунстві та в передачі цього року Росії інформації, яка є державною таємницею.

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