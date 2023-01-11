СБУ оголосила підозру працівнику ФСБ, який завербував киянина для диверсій

Російський шпигун збирав інформацію про дислокацію і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ і Нацгвардії, зокрема, окремого полку спеціального призначення "Азов".

Служба безпеки України встановила особу офіцера російських спецслужб, який бере активну участь у війні проти України. Ним виявився кадровий співробітник управління ФСБ РФ у Красноярському краї.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Цей шпигун збирав інформацію про дислокацію і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ і Нацгвардії, зокрема, окремого полку спеціального призначення "Азов". Також він "полював" за даними про діючих та колишніх співробітників СБУ, її штатних і позаштатних працівників та агентів. Крім того – вивідував особливості форм та методів роботи української спецслужби", – розповіли в СБУ.

Російський офіцер вербував громадян України переважно у соцмережах.

Так, слідством встановлено, що 2017 року зловмисник завербував киянина і після декількох завдань "законсервував" його до 2022 року.

"Після початку повномасштабного вторгнення агент отримав від ФСБ завдання прибути до Чернівецької області. Там він намагався виявити транспортні канали постачання озброєння для України та місця розташування резервуарів з пальним. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії вибухів на об’єктах залізниці та логістичних складах", - йдеться у повідомленні.

Наразі зрадника – громадянина України вже засуджено до 16 років. В ході слідчо оперативної роботи він розповів інформацію про свого куратора з ФСБ. За матеріалами СБУ йому оголошено про підозру за ч.1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Нагадаємо, СБУ зранку 11 січня проводять контррозвідувальні заходи на території Печерського району Києва, зокрема, у межах урядового кварталу та на прилеглих територіях.

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