На Хмельниччині перекинувся автобус: є потерпілі

На Хмельниччині на автодорозі сполученням "Стрий - Ізварине" у ніч проти 11 січня сталася аварія. Перекинувся пасажирський автобус, зо їхав з Харкова.

Про це повідомили у Національній поліції Хмельницької області.

Зазначається, що за кермом мікроавтобуса сполученням "Харків - Ужгород" був 48-річний житель Полтавської області. Він не впорався з кермуванням і допустив з’їзд на узбіччя дороги. Після цього транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок ДТП постраждало дев’ять пасажирів. Серед них також є 9-річна дитина. Потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Фахівці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у Полтавській області на автошляху Решетилівка–Кобеляки–Царичанка–Дніпро сталася ДТП. Легковик Hyundai з’їхав у кювет. В аварії загинуло двоє людей.

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