В Хмельницкой области перевернулся автобус: есть пострадавшие

В Хмельницкой области на автодороге сообщением "Стрый - Изварино" в ночь на 11 января произошла авария. Перевернулся пассажирский автобус, что ехал из Харькова.

Об этом сообщили в Национальной полиции Хмельницкой области.

Отмечается, что за рулем микроавтобуса сообщением "Харьков – Ужгород" находился 48-летний житель Полтавской области. Он не справился с управлением и допустил съезд на обочину дороги. После этого транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП пострадали девять пассажиров. Среди них также 9-летний ребенок. Потерпевшие получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Полтавской области на автодороге Решетиловка-Кобеляки-Царичанка-Днепр произошло ДТП. Легковушка Hyundai съехала в кювет. В аварии погибли два человека.

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