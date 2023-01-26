Над Одеською областю ППО збила три російські ракети

Внаслідок удару постраждалих немає.
У четвер, 26 січня, під час повітряної тривоги в небі над Одеською областю українські сили ППО збили три ворожі ракети "Калібр".
Повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.
"Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито три ракети "Калібр. Дав доручення начальникам районних військових адміністрацій особисто вийти с комунікацією до всіх мешканців області з роз’ясненням поточної ситуації", - наголосив він.
За словами голови ОВА, внаслідок удару постраждалих в області немає.
Атака на Одеську область
В Одеській області о 07:19 пролунала тривога. Вона тривала 4 год. 50 хв - до 12:10. Тоді в ОВА повідомили, що окупанти готуються завдати нового масованого ракетного удару по Україні.
Під час тривоги, після 09:30, мешканці Одеси у Мережі повідомили про звуки вибухів у місті. Видання "Думская" написало про дим в області.
Згодом Марченко повідомив, що Одеській області пошкоджено об‘єкти енергетичної інфраструктури. За його словами, сталися значні проблеми з електропостачанням.
Тим часом очільник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук заявив, про влучання у два об'єкти. Внаслідок атаки поранених немає.
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