Стало відомо, скільки ракет випустила армія РФ по Києву

У четвер, 26 січня, у повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі були знищені українськими захисниками.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"В повітряному просторі Києва було зафіксовано біля 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені. Дякуємо ППО", - йдеться у його повідомленні.

Наразі повітряна тривога в області триває. Вона розпочалася ще о 07:45. Пов'язано це із зльотом в Білорусі потенційного носія ракет "Кинджал" - винищувача Міг-31 та літака управління А-50. Голова КМВА просить людей перебувати в укриттях до завершення тривоги.

Попко також повідомив, що внаслідок ракетних атак по столиці є жертви серед цивільного населення. Внаслідок падіння частин ракет загинув 55-річний чоловік. Двоє киян отримали поранення, їх госпіталізували.

Ракетна атака на Київщину

В Києві та області о 07:45 оголосили повітряну тривогу. Стало відомо, що на Київщині спрацювали сили протиповітряної оборони.

В Мережі близько 10:00 почали повідомляти про сильні вибухи в столиці. Зокрема, мер Віталій Кличко поінформував, що сталися вони в Дніпровському районі.

Згодом міський голова заявив, що в Голосієвському районі впала частина ворожої ракети. Там загинув 55-річний чоловік. Ще двоє осіб постраждали.

Читайте також: