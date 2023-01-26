"Повітряний бій" на Вінниччині: у ЗСУ пояснили, що сталося

В області понад три години лунає "тривога".

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував, що означало формулювання голови Вінницької ОВА про "повітряний бій" над областю.

Про це він розповів у коментарі 24 каналу.

За його словами, йшлося про протиповітряний бій, а не "повітряний бій" - як близько 09:00 повідомив очільник Вінниччини Сергій Борзов.

"Можливо, хтось помилився і забув дописати "проти". Протиповітряний бій, протиповітряна оборона… Трішечки налякали", - пояснив він.

Ракетний удар по Вінниччині

У Вінниці було чутно звуки вибухів під час повітряної тривоги. Її в області оголосили о 07:46.

Згодом голова ОВА повідомив, що Повітряні сили ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінницькою областю: "Йде повітряний бій". Слід зауважити, що тепер повідомлення Борзова відредаговане на "протиповітряний бій".

Стало відомо, що ворог таки завдав ракетного удару по Вінницькій області. Внаслідок влучання постраждалих немає.

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