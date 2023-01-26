Російські ракети рухаються в напрямку Львівщини - ОВА

Ракети, які російські окупанти запустили по території України в четвер, 26 січня, рухаються в напрямку Львівської області.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Ракети в сусідній області. Рухаються в нашому напрямку", - написав він. Втім, не повідомив, про які саме сусідні регіони йдеться.

Голова ОВА просить людей залишатися в укриттях, а також нічого не фільмувати і не викладати в Мережу.

До слова, у Львівській області "тривогу" оголосили о 08:12.

Нагадаємо, 26 січня в Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 08:12 "почервоніли" всі регіони.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак близько 08:30 заявив про перші збиття ракет.

В кількох областях пролунали вибухи. Зокрема, у Київській області спрацювали сили протиповітряної оборони.

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