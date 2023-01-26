Российские ракеты двигаются в направлении Львовщины — ОВА

Во Львовской области "тревогу" объявили в 08:12.

Ракеты, которые российские оккупанты запустили по территории Украины в четверг, 26 января, двигаются в нашем Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Ракеты в соседней области. Двигаются в нашем направлении", — написал он. Впрочем, не сообщил, о каких именно соседних регионах идет речь.

Глава ОВА просит людей оставаться в укрытиях, а также ничего не снимать и не выкладывать в Сеть.

Кстати, во Львовской области "тревогу" объявили в 08:12.

Напомним, 26 января в Украине объявлена воздушная тревога. По состоянию на 08:12 "покраснели" все регионы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак около 08:30 заявил о первых сбитиях ракет.

В нескольких областях раздались взрывы. В частности, в Киевской области сработали силы противовоздушной обороны.

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