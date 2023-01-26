Российские ракеты двигаются в направлении Львовщины — ОВА

Во Львовской области "тревогу" объявили в 08:12.
Ракеты, которые российские оккупанты запустили по территории Украины в четверг, 26 января, двигаются в нашем Львовской области.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Ракеты в соседней области. Двигаются в нашем направлении", — написал он. Впрочем, не сообщил, о каких именно соседних регионах идет речь.
Глава ОВА просит людей оставаться в укрытиях, а также ничего не снимать и не выкладывать в Сеть.
Кстати, во Львовской области "тревогу" объявили в 08:12.
Напомним, 26 января в Украине объявлена воздушная тревога. По состоянию на 08:12 "покраснели" все регионы.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак около 08:30 заявил о первых сбитиях ракет.
В нескольких областях раздались взрывы. В частности, в Киевской области сработали силы противовоздушной обороны.
Читайте также:
- В Виннице прогремели взрывы
- Несколько ракет двигаются в направлении Житомирской области — ОВА
- Россия готовится нанести новый массированный ракетный удар