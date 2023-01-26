Массированная ракетная атака: Ермак сообщил о первых сбитиях

глава ОП просит украинцев не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак утром 26 января во время поверенной тревоги заявил о первых сбитиях ракет, которые российская армия запустила по Украине.
Об этом он написал в своем телеграмме.
"Есть первые убытки ракет россиян", — лаконично написал Ермак.
Также глава ОП просит украинцев не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.
Напомним, 26 января в Украине снова была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 08:12 "покраснели" все регионы.
Впоследствии, 08:16 утром и ракеты залетели на территорию Украины. По словам главы Николаевской ОВА, по меньшей мере два боеприпаса заметили на северо-западе, в области.
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