Массированная ракетная атака: Ермак сообщил о первых сбитиях

глава ОП просит украинцев не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак утром 26 января во время поверенной тревоги заявил о первых сбитиях ракет, которые российская армия запустила по Украине.

Об этом он написал в своем телеграмме.

"Есть первые убытки ракет россиян", — лаконично написал Ермак.

Также глава ОП просит украинцев не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.

Напомним, 26 января в Украине снова была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 08:12 "покраснели" все регионы.

Впоследствии, 08:16 утром и ракеты залетели на территорию Украины. По словам главы Николаевской ОВА, по меньшей мере два боеприпаса заметили на северо-западе, в области.

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