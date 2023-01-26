Ракеты залетели на территорию Украины — Ким

Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях.

Российские ракеты около 8:16 утром 26 января залетели на территорию Украины. Минимум два боеприпаса заметили на северо-западе, в Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ракеты залетели на территорию Украины. Минимум две к северо-западу через Николаевскую область", — написал он.

Напомним, в Украине продолжается масштабная воздушная тревога. Есть угроза ракетного удара. Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях.

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