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Ракеты залетели на территорию Украины — Ким

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
12к
Время на прочтение
1 мин
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Ракеты залетели на территорию Украины — Ким

Фото: Associated Press

Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях.

Российские ракеты около 8:16 утром 26 января залетели на территорию Украины. Минимум два боеприпаса заметили на северо-западе, в Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ракеты залетели на территорию Украины. Минимум две к северо-западу через Николаевскую область", — написал он.

Напомним, в Украине продолжается масштабная воздушная тревога. Есть угроза ракетного удара. Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях.

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