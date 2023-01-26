Ракети залетіли на територію України - Кім

Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.
Російські ракети близько 8:16 вранці 26 січня залетіли на територію України. Щонайменше два боєприпаси помітили на північному заході, у Миколаївській області.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Ракети залетіли на територію України. Мінімум дві на північний захід через Миколаївську область", - написав він.
Нагадаємо, в Україні триває масштабна повітряна тривога. Існує загроза ракетного удару. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.
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