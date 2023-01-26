Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракети залетіли на територію України - Кім

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
15к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракети залетіли на територію України - Кім

Фото: Associated Press

Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.

Російські ракети близько 8:16 вранці 26 січня залетіли на територію України. Щонайменше два боєприпаси помітили на північному заході, у Миколаївській області.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Ракети залетіли на територію України. Мінімум дві на північний захід через Миколаївську область", - написав він.

Нагадаємо, в Україні триває масштабна повітряна тривога. Існує загроза ракетного удару. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.

"Тримаємо небо України": у Вінниці випустили ексклюзивну поштову марку  

"Тримаємо небо України": у Вінниці випустили ексклюзивну поштову марку  

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
15к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація