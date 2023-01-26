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Всю Україну охопила повітряна тривога: мапа станом на ранок 26 січня

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Всю Україну охопила повітряна тривога: мапа станом на ранок 26 січня

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Зранку четверга, 26 січня, в Україні знову оголошена повітряна тривога. Станом на 07:47 "почервоніли" усі регіони, крім західних. О 08:12 - тривогу почали оголошувати в західних областях. 

Про це стало відомо з мапи тривог.

Перші області почали "червоніти" о 06:37 - як от Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Запорізька. Згодом, о 07:15, почали "червоніти" центральні, східні, південні та часково північні області.

Мапа тривог станом на 07:47

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Вже о 08:12 повітряня тривога почала лунати в західних областях. О 08:13 "червоною" стала вся Україна.

Мапа тривог станом на 08:13

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Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, в ніч проти 26 січня в Україні кілька разів оголошували "тривогу". Зокрема, частину країни вона охопила через атаку російських безпілотників. Тривала кілька годин і закінчилася лише під ранок. 

Втім, вже на світанку сирени залунали у Луганській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та автономній республіці Крим. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
40к
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