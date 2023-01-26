РФ готується до мобілізації в анексованому Криму - Генштаб

В тимчасово анексованому Криму Росія проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації. Наступна запланована на кінець лютого.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Наголошується, щ до 29 січня всі так звані державні та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів.

Також від 1 лютого всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах будуть припинені. Всі заплановані кошти будуть перенаправлені на забезпечення війни України.

Як повідомлялося, Росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Так, у Краснодарі в’язнів активно вербують до складу приватної військової компанії "Вагнера". Найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.

Читайте також: