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РФ готовится к мобилизации в аннексированном Крыму — Генштаб

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2478
Время на прочтение
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РФ готовится к мобилизации в аннексированном Крыму — Генштаб

Фото: Associated Press

Учреждения должны предоставить списки лиц на бронь.

Во временно аннексированном Крыму Россия проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации. Следующая запланирована на конец февраля.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что до 29 января все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь в военные комиссариаты.

Также с 1 февраля все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и учреждениях будут прекращены. Все планируемые средства будут перенаправлены на обеспечение войны Украины.

Как сообщалось, Россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. Так, в Краснодаре заключенных активно вербуют в состав частной военной компании "Вагнера". Наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления.

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Дата публикации
Просмотры
2478
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