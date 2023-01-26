РФ готовится к мобилизации в аннексированном Крыму — Генштаб

Учреждения должны предоставить списки лиц на бронь.
Во временно аннексированном Крыму Россия проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации. Следующая запланирована на конец февраля.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что до 29 января все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь в военные комиссариаты.
Также с 1 февраля все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и учреждениях будут прекращены. Все планируемые средства будут перенаправлены на обеспечение войны Украины.
Как сообщалось, Россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. Так, в Краснодаре заключенных активно вербуют в состав частной военной компании "Вагнера". Наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления.
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