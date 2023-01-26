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Ночная атака на Киев: что летело и сколько удалось сбить

Ночная атака на Киев: что летело и сколько удалось сбить

Фото: Associated Press

Обошлось без жертв и пострадавших.

В ночь на 26 января российские военные возобновили атаки территории Украины с использованием дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. В частности, под удар попал Киев.

Об этом сообщили в КМВА.

"Ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению врага. Рашисты атаковали столицу несколькими десятками баражирующих боеприпасов Shahed. В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо нашим силам ПВО за очередную отмену", – говорится в сообщении.

Кроме того, там предупредили, что в течение дня высока вероятность последующих воздушных атак врага.

Ранее стало известно, что пуски ударных БПЛА производились с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным, противник применил 24 "Shahed".

"Все 24 вражеских воздушных целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями, авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины", — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

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