Нічна атака на Київ: що летіло і скільки вдалося збити

Минулося без жертв і постраждалих.

У ніч проти 26 січня російські військові відновили атаки території України з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Зокрема, під удар потрапив Київ.

Про це повідомили у КМВА.

"Вночі Київ зазнав чергового повітряного нападу ворога. Рашисти атакували столицю кількома десятками баражувальних боєприпасів Shahed. В повітряноному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА. Попередньо, без жертв і влучань в об’єкти інфраструктури. Дякуємо нашим силам ППО за чергову відмінну роботу!" - йдеться у повідомленні.

Крім того, там попередили, що протягом дня є висока ймовірність наступних повітряних атак ворога.

Раніше стало відомо, що пуски ударних БПЛА здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 "Shahed".

"Всі 24 ворожі повітряні цілі були знищені зенітними ракетними підрозділами, авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

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