Прогноз погоди на 26 січня в Україні: вночі буде мороз до -12°, а вдень тепло - до +5

Опадів не буде.

У четвер, 26 січня, вночі в Україні буде мороз. Вдень стовпчики термометрів місцями піднімуться до 5° вище нуля. Опадів не передбачається.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде змарно з проясненнями. У більшості центральних та південних областей вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

Вночі температура буде і1-6°. Усхідних областях прохолодніше - 7-12° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 3° морозу до 2° тепла. На Закарпатті повітря прогрється до +5°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У столиці та в області 26 січня буде хмарно з проясненнями. Також без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.

Вночі температура повітря на Київщині буде 1-6° морозу, а вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві вночі буде -2-4°, а вдень - до -2°.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що тиждень, 21-29 січня, в Україні буде свіжим. Серйозних опадів до п'ятниці, 27 січня, не передбачається.

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