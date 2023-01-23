Тиждень буде свіжим: прогноз погоди в Україні на 21-29 січня

Тиждень, 21-29 січня в Україні буде свіжим, серйозних опадів до п'ятниці, 27 січня, не передбачається.

Про це повідомляє синопткиня Наталія Діденко.

"По тижню погода обіцяє бути свіжою, серйозних опадів не передбачається", - зазначає вона.

У понеділок, 23 січня, за даними Укргідрометцентру, температура вдень в західних областях 0-5° тепла, вдень на Закарпатті 7-12°, на решті території від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях вночі 1-6° морозу.

У Києві 23 січня вдень буде -1°, без опадів. У першій половині дня утримається туман, видимість 200-500 м, І рівень небезпечності.

Щодо опадів цього тижня, то за прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, від 27 січня до України почнуть надходити ряд активних циклонів з півдня та заходу, які принесуть сніг. Так, до 3 лютого в усій країні пройдуть сильні снігопади, хуртовини, можливі замети на дорогах, ожеледь, налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, на півдні дощі з переходом в мокрий сніг. Втім сніговий покрив, надовго не затримається, наголосив синоптик.

Прогноз на лютий-2023

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, яким буде останній місяць цієї зими. Так, за його прогнозом лютий буде теплим та майже безсніжним. Більше того, весна прийде до України дуже рано.

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