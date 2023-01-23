Курс валют в Україні 23 січня: скільки коштують долар та євро після вихідних

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 23 січня, становить в середньому 40,35 грн/дол., щодо євро - 43,20 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,43 грн за дол., євро – 43,35 грн за євро.

Офіційний курс валют НБУ:

долар – 36,56 грн/долар;

євро – 39,55 грн/євро (на 3 коп. дорожче, ніж 22 січня).

Курс долара в банках (купівля/продаж):

ПриватБанк – 39,30 - 40,30 грн;

Ощадбанк – 40,20 - 40,80 грн;

Укрексімбанк – 40,00 - 40,50 грн;

Райффайзен – 39,90 - 40,50 грн;

Укргазбанк – 39,85 - 40,35.

Курс євро в банках (купівля/продаж):

ПриватБанк - 42,10 – 43,10;

Ощадбанк - 42,30 – 43,20;

Укрексімбанк - 42,65 – 43,45;

Райффайзен - 42,20 – 43,00;

Укргазбанк – 41,70 - 43,00.

Нагадаємо, що у державному бюджеті Україні на 2023 рік середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол.

Водночас у Національному банку зазначили, що обстріли та масовані атаки РФ наразі вже не впливають на валютний курс в Україні. Як наголошують експерти, готівковий курс цього року, буде залежатиме від подій на фронті.

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