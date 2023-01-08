Як Україна віддаватиме борги після перемоги: пояснення економіста

Експерт заспокоює, що ситуація з боргами не така катастрофічна, як вважають багато українців.

Захід зацікавлений, щоб не допустити економічного краху України. Наразі союзники допомагають нашій державі не лише заради перемоги над Росією, а й на перспективу післявоєнного відновлення.

Як Україна віддаватиме гроші після перемоги, пояснив головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД), економіст Іван Ус, інформує FREEДОМ.

За його словами, частина допомоги від США — це гранти, які не потрібно повертати.

"А це (США. – Ред.) – основний донор економіки та безпеки України. Коли ухвалювався пакет 45 млрд дол для України, там було виділення і на військову складову, і на економічну, і на гуманітарну. І все це безповоротне, що дуже важливо, тут нам нічого повертати не треба", — пояснює експерт.

Інше джерело отримання грошей Україною — це кредити від Європейського Союзу.

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"Так, це кредити. Але. По-перше, відсотки за ними не такі й великі. По-друге, власне ці відсотки, які треба сплатити, їх платитимуть країни ЄС, вони на себе взяли цю опцію, нам доведеться повернути тільки тіло кредиту, як то кажуть. Повернути його треба буде не негайно після завершення війни, а в різні періоди. Я зустрічав навіть інформацію, що деякі кредити виділялися на 32-33 роки, тобто Україна матиме змогу відбудувати свою економіку, запустити її на повну потужність, навіть, напевно, вступити вже до ЄС, і після цього повертати гроші", — зазначає економіст.

На його думку, після того, як Україна вступить до ЄС, питання боргів буде спільною проблемою євроспільноти, яку намагатимуться вирішити разом.

"Так що тут теж проблеми особливої не бачу. Навіть ті гроші, які доведеться повернути, вони не настільки будуть величезні", — вважає Іван Ус.

Крім того, експерт нагадав, що існує варіант реструктуризації боргу.

"Усі ж розуміють звідки взявся цей борг. Він узявся тому, що була загроза безпеці і, підкреслюю, що не тільки України, а й Євросоюзу, принаймні, окремих його членів. Наприклад, Польщі, там чітке розуміння того, що, найімовірніше, на них нападуть наступними, відповідно, їм бажано не допустити цього. ...Ми захищаємо ті самі цінності, на яких Європа існує після завершення Другої світової війни", — підсумував експерт.

Україні не вистачає грошей: що відомо

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський озвучив МВФ і Світовому банку потреби України на 2023 рік - загалом $62 млрд. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що дефіцит держбюджету 2023 року становитиме приблизно $38 млрд.

У Мінекономіки розповіли, що через повномасштабну війну Росії 2022 року економіка України зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень.

Станом на початок 2023 року збитки України становлять понад 700 мільярдів доларів.

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