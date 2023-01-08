Как Украина будет отдавать долги после победы: объяснение экономиста

Эксперт успокаивает, что ситуация с долгами не так катастрофична, как считают многие украинцы.

Мероприятие заинтересовано, чтобы не допустить экономический крах Украины. Теперь союзники помогают нашему государству не только ради победы над Россией, но и на перспективу послевоенного восстановления.

Как Украина будет отдавать деньги после победы, объяснил главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований (НИСИ), экономист Иван Ус, информирует FREEДОМ.

По его словам, часть помощи от США – это гранты, которые не нужно возвращать.

"А это (США. – Ред.) – основной донор экономики и безопасности Украины. Когда принимался пакет 45 млрд долл. для Украины, там было выделение и на военную составляющую, и на экономическую, и на гуманитарную. И все это безвозвратно, что очень важно, здесь нам ничего возвращать не нужно", — объясняет эксперт.

Другой источник получения денег по Украине — это кредиты от Европейского Союза.

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"Да, это кредиты. Но. Во-первых, проценты по ним не так уж велики. Во-вторых, собственно эти проценты, которые надо оплатить, их будут платить страны ЕС, они на себя взяли эту опцию, нам придется вернуть только тело кредита. Вернуть его нужно будет немедленно после окончания войны, а в разные периоды. Я встречал даже информацию, что некоторые кредиты выделялись на 32-33 года, то есть Украина будет иметь возможность отстроить свою экономику, запустить ее на полную мощность, даже, наверное, вступить уже в ЕС и после этого возвращать деньги", — отмечает экономист.

По его мнению, после того, как Украина вступит в ЕС, вопрос долгов будет являться общей проблемой евросообщества, которую будут пытаться решить вместе.

"Так что здесь тоже проблемы особой не вижу. Даже те деньги, которые придется вернуть, они не столь будут огромны", — считает Иван Ус.

Кроме того, эксперт напомнил, что существует вариант реструктуризации долга.

"Все же понимают откуда взялся этот долг. Он взялся потому, что была угроза безопасности и, подчеркиваю, что не только Украине, но и Евросоюзу, по крайней мере, отдельных его членов. Например, Польше, там четкое понимание того, что, вероятнее всего, на них нападут следующими, соответственно, им желательно не допустить этого. ...Мы защищаем те же ценности, на которых Европа существует после завершения Второй мировой войны", — подытожил эксперт.

Украине не хватает денег: что известно

Напомним, президент Владимир Зеленский озвучил МВФ и Всемирному банку потребности Украины на 2023 год – в общей сложности $62 млрд. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что дефицит госбюджета 2023 года составит примерно $38 млрд.

В Минэкономики рассказали, что из-за полномасштабной войны России 2022 года экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери и убытки.

По состоянию на начало 2023 года ущерб Украины составляет более 700 миллиардов долларов.

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