Неделя будет свежей: прогноз погоды в Украине на 21-29 января

Неделя, 21-29 января в Украине будет свежей, серьезных осадков до пятницы, 27 января, не ожидается.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"По неделе погода обещает быть свежей, серьезных осадков не ожидается", — отмечает она.

В понедельник, 23 января, по данным Укргидрометцентра, температура днем в западных областях 0-5° тепла, днем в Закарпатье 7-12°, на остальной территории от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях ночью 1-6° мороза .

В Киеве 23 января днем -1°, без осадков. В первой половине дня удержится туман, видимость 200-500 м, І уровень опасности.

Что касается осадков на этой неделе, то, по прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, с 27 января в Украину начнут поступать ряд активных циклонов с юга и запада, которые принесут снег. Так, до 3 февраля по всей стране пройдут сильные снегопады, метели, возможны сугробы на дорогах, гололедица, налипание мокрого снега, порывистый ветер, на юге дожди с переходом в мокрый снег. Впрочем, снежный покров, надолго не задержится, подчеркнул синоптик.

Прогноз на февраль-2023

Напомним, что ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, каким будет последний месяц этой зимы. Так, по его прогнозу, февраль будет теплым и почти бесснежным. Более того, весна придет в Украину очень рано.

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