Очень большая разница: эксперт сравнил истребитель F-16 с советскими самолетами

Эксперт подчеркнул, что боевой радиус действия самолета F-16 составляет 600 километров, в то время как Су-27 — всего 350 км.

Истребители F-16, если Запад все решится передать, значительно усилят возможности Воздушных сил Украины. Они наиболее приемлемы для Украины, а подготовка пилотов займет относительно немного времени.

Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, передает FREEДОМ.

Эксперт напомнил, что сейчас на вооружении ВСУ находятся самолеты МиГ-29, Су-27, Су-24, выпущенные еще в Советском Союзе. И они значительно уступают даже тем самолетам, которые есть в России.

"Они (РФ. – Ред.) за это время смогли развить семейство новых самолетов, которые их превосходят и по характеристикам, и по оружию – это первое. Второе – самих самолетов у нас осталось немного, потому что у нас были потери и в первые дни, и во время этих 11 месяцев, их нужно просто пополнять.Третье – у нас по классификации есть такой легкий истребитель – МиГ-29 и самолет более мощный – Су-27, но радиус действия первого: до 200 км, второго – 350 км. Боевой радиус действия самолета F-16 составляет 600 километров, в той модификации, которую я видел – 680 км ”, – пояснил Рыженко.

По его словам, F-16 может выполнять задачи как истребителя, так и ударного самолета. Он несет весь комплекс оружия как для нанесения ударов по земле, по морским целям и по бою в воздухе.

"Он может быть интегрирован в систему Link, это очень важно. У нас пока доступа к этому нет, но это просто очень большая разница между самолетами западными и российскими или бывшими советскими. То есть там летчик взлетает, он начинает крутить головой, искать цели. В западных самолет подключается к этой системе Link, и ему выдают данные по всем возможным целям, которые находятся в районе его полета. Он эти предложения оценивает и утверждает, и дает команду на использование оружия. То есть, значительно упрощается сам процесс принятия решений", — отметил эксперт.

Также Рыженко считает, что для переподготовки украинских летчиков нужно относительно немного времени.

"Это, возможно, несколько месяцев. И действительно, сейчас группа военных уже есть, которые знают английский язык. Этот вопрос, думаю, будет решен, и это значительно усилит наши возможности и в обороне, и в наступлении", — подытожил он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что передача F-16 Украине – это вопрос времени.

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, для снабжения Украиной истребителей F-16 препятствий нет.

Напомним, что Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, если от украинских властей поступит соответствующий запрос.

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