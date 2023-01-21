Для поставок в Украину истребителей F-16 помех нет.

Вопросы с передачей современных самолетов от западных партнеров можно считать разблокированным.

Против предоставления Украине правительством Нидерландов истребителей F-16 не будут возражать в США, но еще рано говорить, когда и сколько современных самолетов мы получим.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Єдині новини".

Он подтвердил, что есть инициатива со стороны Нидерландов, где заявили, что готовы передать Украине самолеты F-16.

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“Для определенных задач, чтобы мы окончательно закрыли небо. Это очень эффективно, нам, безусловно, нужны любые современные самолеты. Не только МиГи и "Сушки", но, в том числе, F-15 и F-16", – пояснил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что, судя по реакции США, Вашингтон не будет отрицать, если кто-либо из союзников передаст определенное количество истребителей Украине. Осталось провести логистические переговоры – когда и сколько самолетов получит Украина.

"Но об этом должны говорить те страны, которые предоставляют нам самолеты", – подчеркнул Михаил Подоляк.

В то же время, по его словам, уже можно заявить, что вопрос предоставления истребителей Украине разблокирован.

Напомним, посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заверил, что решение Нидерландов передать Украину свои истребители F-16 встретит широкую поддержку в Соединенных Штатах.

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