Нидерланды могут передать Украине истребители F-16, но есть условие

В Нидерландах сообщили, за каких условий смогут рассмотреть предоставление Украине истребителей F-16.

Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, если от украинских властей поступит соответствующий запрос.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра, передает NL Times.

"Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность снабжения Украины истребителями F-16, если об этом попросит украинское правительство", — цитирует издание главу МИД страны Вопке Гукстра.

Также министр добавил, что на поставку обычного оборудования "табу нет".

Как пишут СМИ, с таким заявлением он выступил в ходе парламентских дебатов в четверг, 19 января.

Отметим, самолет F-16 – легкий многоцелевой истребитель из США четвертого поколения. Несмотря на достаточно почтенный возраст, ведь F-16 был создан еще 48 лет назад, он до сих пор остается основой воздушных сил многих стран мира. В том числе и благодаря своим постоянным модернизациям. Более подробно о F-16 читайте здесь.

Напомним, Украина получит от Нидерландов одну батерею ПРО Patriot , которая считается лучшим ЗРК в мире.

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