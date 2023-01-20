Под Киевом горит церковь: что известно

Под Киевом загорелась церковь. К тушению масштабного пожара уже присоединились спасатели.

Как рассказали сайту ТСН.ua в пресс-службе ГСЧС Киевской области, вспыхнула церковь в Гнидыне, Бориспольского района.

"Продолжается ликвидация пожара. На месте работают спасатели. Огонь охватил площадь в 375 квадратных метров. Пока у нас нет информации о пострадавших", — рассказала Виктория Рубан, спикер ГСЧС Киевской области.

Напомним, против скандального митрополита УПЦ МП Павла, которого в Сети называют Паша "Мерседес", открыли уголовное производство. Оскорбления Павла в адрес главы ПЦУ митрополита Эпифания и почетного патриарха Филарета разжигают религиозную рознь.

Трагедия в Броварах, Путин на скамье подсудимых, оружие для Украины – новости на утро 20 января

Читайте также: