Естонія передала Україні всі 155-міліметрові гаубиці

Естонія передала Збройним силам України всі свої 155-міліметрові гаубиці. Крім того, Україна отримає артилерійські снаряди та гранатомети з боєприпасами. Цей пакет військової допомоги став найбільшим для Естонії від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальна військова підтримка Естонією ЗСУ уже становить понад 1% ВВП цієї країни.

"Ми віддаємо всі наші 155-мм гаубиці Україні і хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", — сказав посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

Що ще отримає Україна

тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм

сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами

засоби підтримки артилерійських підрозділів

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили постачання західного озброєння ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Польщі Анджей Дуда заявив про надання Україні роти танків Leopard. Відповідно до стандартів НАТО, танкова рота складається із 14 танків.

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