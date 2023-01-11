Столтенберг провів телефонну розмову з Кулебою: про що говорили

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили постачання західного озброєння ЗСУ.

Про це Столтенберг 11 січня написав у Twitter.

Так, він вкотре наголосив, що НАТО повинно пришвидшити надання Україні озброєння, необхідного для протистояння РФ.

"Провів плідну телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою стосовно життєво важливої підтримки, яку союзники НАТО надають Україні у її мужній боротьбі проти російського вторгнення. Час має критичне значення. Ми повинні швидше надати більше сучасного озброєння", - заявив генсек Альянсу.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 січня, Столтенберг також прокоментував запеклі бої біля Соледара і Бахмута у Донецькій області та заявив про необхідність посилення військової підтримки України.

Бої за Бахмут і Соледар

Наразі у Донецькій області найгарячішими точками є Бахмут та Соледар, які намагається захопити РФ. Путін, не маючи успіхів у війні проти України, кинув туди найбільше сил, зокрема і найманців ЧВК "Вагнера". Зокрема їхній ватажок Пригожин 10 січня заявив про взяття Соледара та оточення Бахмута, що, за даними Генштабу ЗСУ, не відповідає дійсності.

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