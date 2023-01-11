Столтенберг провел телефонный разговор с Кулебой: о чем говорили

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили поставки западного вооружения ВСУ.

Об этом Столтенберг 11 января написал в Twitter.

Так, он в очередной раз подчеркнул, что НАТО должно ускорить предоставление Украине вооружения, необходимого для противостояния РФ.

"Провел плодотворный телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по поводу жизненно важной поддержки, которую союзники НАТО оказывают Украине в ее мужественной борьбе против российского вторжения. Время имеет критическое значение. Мы должны скорее предоставить больше современного вооружения", — заявил генсек Альянса.

Напомним, что сегодня, 11 января, Столтенберг также прокомментировал упорные бои возле Соледара и Бахмута в Донецкой области и заявил о необходимости усиления военной поддержки Украины.

Бои за Бахмут и Соледар

Сейчас в Донецкой области самыми горячими точками являются Бахмут и Соледар, которые пытаются захватить РФ. Путин, не имея успехов в войне против Украины, бросил туда больше всего сил, в том числе и наемников ЧВК "Вагнера". В частности, их главарь Пригожин 10 января заявил о взятии Соледара и окружении Бахмута, что, по данным Генштаба ВСУ, не соответствует действительности.

Читайте также: