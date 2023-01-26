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Частину України охопила повітряна тривога: що сталося

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
17к
Час на прочитання
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Частину України охопила повітряна тривога: що сталося

Фото: Getty Images

У ніч проти 26 січня частина України "почервоніла".

У столиці та Київській області у ніч проти 26 січня була оголошена повітряна тривога. Також вона поширилася на південні, східні та північні області нашої держави. Не "почервонів" лише захід країни. 

За попередньою інформацією, повітряна тривога оголошена через ворожі дрони. 

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Нібито, вони уже перебувають на території Київської області, поблизу Броварів. 

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях. 

"Київська область! Загроза повітряної атаки. Не ігноруйте повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях", - попереджує Київська обласна військова адміністрація. 

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Дата публікації
Перегляди
17к
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