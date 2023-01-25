В Одесі "жартівники" запустили салют під час повітряної тривоги (відео)

В Одесі під час повітряної тривоги, незважаючи на заборону, невідомі запустили салют та неабияк налякали місцевих жителів.

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

У той час, коли у південних, східних та частині центральних областей України лунала повітряна тривога і була загроза нових ракетних ударів і ударів безпілотниками, в Одесі невідомий хуліган вирішив запустити феєрверк.

Хоча від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні триває заборона на продаж та використання піротехнічних засобів, адже їхній звук дуже схожий на звук вибухів.

Нагадаємо, що у Києві після масованого ракетного обстрілу 29 грудня невідомі запустили салют.

Після новорічної ночі було відкрито три кримінальні провадження стосовно таких порушень. Пізніше поліція затримала двох чоловіків, які запускали салют у новорічну ніч в Києві. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Раніше в Одеській ОВА попеерджали, що таких порушників будуть жорстоко карати згідно з чинним законодавством.

Статті, які передбачають покарання за реалізацію чи використання піротехнічних засобів відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України:

ст. 164 КУпАП - порушення порядку провадження господарської діяльності;

ст. 173 КУпАП - дрібне хуліганство;

ст. 182 КУпАП - порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях;

195-6 КУпАП - порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів;

296 ККУ - хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

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