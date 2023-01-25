Ще 30 танків та винищувачі: Словаччина готова збільшити допомогу

Словацький уряд готує рішення про передавання літаків і танків радянського зразка.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна готова обговорити передавання Україні своїх винищувачів МіГ-29 та танків Т-72.
Про це він говорив на онлайн-брифінгу в медіацентрі "Одеса-Україна".
За словами міністра, літаки наразі перебувають на одній із військових баз.
"Ми готові обговорити передавання Україні цих літаків. Очікуємо рішення від уряду Словаччини", — зазначив він.
Рішення словацького уряду залежатиме від зацікавленості України та позиції союзників щодо передавання винищувачів.
Ярослав Надь також додав, що Словаччина готова відправити до України 30 танків Т-72 в тому разі, якщо отримає танки західного виробництва.
Нагадаємо, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2 з Німеччини можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці.
Також повідомлялося, що Марокко відправило Україні танки Т-72Б. Перед відправленням ці танки модернізували в Чехії.
Крім того, Україна отримає 31 американський важкий танк Abrams, про що на брифінгу сьогодні оголосив Джо Байден.
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