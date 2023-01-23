Мобілізація: військовий експерт розповів, як обирають чоловіків до піхоти

Він наголосив на важливості стійкої психіки у військових.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, яка головна вимога під час набору військових до піхоти.

Про це він сказав у своєму youtube-каналі.

"Головна вимога – фізична підготовка. Вік може бути і 40+. Але людина має мати хороше здоров'я і фізичну підготовку. Всі інші навики здобудуться", – зазначив експерт.

Також він наголосив на важливості стійкої психіки у військових. За словами Жданова, тренінги щодо стійкості у стресовій ситуації включені в програму бойової підготовки штурмовиків будь-якої армії світу.