Мобілізація: військовий експерт розповів, як обирають чоловіків до піхоти

Він наголосив на важливості стійкої психіки у військових.
Військовий експерт Олег Жданов розповів, яка головна вимога під час набору військових до піхоти.
Про це він сказав у своєму youtube-каналі.
"Головна вимога – фізична підготовка. Вік може бути і 40+. Але людина має мати хороше здоров'я і фізичну підготовку. Всі інші навики здобудуться", – зазначив експерт.
Також він наголосив на важливості стійкої психіки у військових. За словами Жданова, тренінги щодо стійкості у стресовій ситуації включені в програму бойової підготовки штурмовиків будь-якої армії світу.
Раніше Олег Жданов розповів, коли в ЗСУ можуть з'явитися винищувачі F-16 та аналоги ATACMS. Також він пояснив, чому на даху російського Міноборони в Москві з'явилося ППО.
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