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Мобілізація: військовий експерт розповів, як обирають чоловіків до піхоти

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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39к
Час на прочитання
1 хв
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Мобілізація: військовий експерт розповів, як обирають чоловіків до піхоти

Фото: Служба зв'язків з громадськістю 46-ої окремої аеромобільної бригади

Він наголосив на важливості стійкої психіки у військових.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, яка головна вимога під час набору військових до піхоти.

Про це він сказав у своєму youtube-каналі.

"Головна вимога – фізична підготовка. Вік може бути і 40+. Але людина має мати хороше здоров'я і фізичну підготовку. Всі інші навики здобудуться", – зазначив експерт.

Також він наголосив на важливості стійкої психіки у військових. За словами Жданова, тренінги щодо стійкості у стресовій ситуації включені в програму бойової підготовки штурмовиків будь-якої армії світу.

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Дата публікації
Перегляди
39к
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