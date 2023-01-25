Вибухи лунають і в Херсоні

Залишайтеся в укриттях до моменту скасування тривоги.

У Херсоні прогриміли вибухи ввечері 25 січня під час оголошеної масштабної повітряної тривоги.

Про це повідомило "Суспільне".

"Також вибухи лунають в Херсоні, повідомляють кореспонденти "Суспільного", – йдеться в опублікованій інформації.

Зауважимо, ввечері 25 січня, в частині областей України оголошена повітряна тривога. Мер Миколаєва Віталій Кім повідомив про дрони-камікадзе в небі над Україною та російські бомбардувальники Ту-22М3.

Під час тривоги вибухи пролунали у Дніпрі, Херсоні та в Запорізькій області.

Водночас голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах.

"Мабуть щось підвозять" – мешканці Херсонщині бояться тиші більше за обстріли

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