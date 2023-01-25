Вибухи лунають і в Херсоні

Залишайтеся в укриттях до моменту скасування тривоги.
У Херсоні прогриміли вибухи ввечері 25 січня під час оголошеної масштабної повітряної тривоги.
Про це повідомило "Суспільне".
"Також вибухи лунають в Херсоні, повідомляють кореспонденти "Суспільного", – йдеться в опублікованій інформації.
Зауважимо, ввечері 25 січня, в частині областей України оголошена повітряна тривога. Мер Миколаєва Віталій Кім повідомив про дрони-камікадзе в небі над Україною та російські бомбардувальники Ту-22М3.
Під час тривоги вибухи пролунали у Дніпрі, Херсоні та в Запорізькій області.
Водночас голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах.
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