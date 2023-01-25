Взрывы раздаются и в Херсоне

Оставайтесь в укрытиях до момента отмены тревоги.
В Херсоне прогремели взрывы вечером 25 января во время объявленной масштабной воздушной тревоги.
Об этом сообщило "Суспільне".
"Также взрывы раздаются в Херсоне, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в опубликованной информации.
Заметим, что вечером 25 января в части областей Украины объявлена воздушная тревога. Мэр Николаева Виталий Ким сообщил о дронах-камикадзе в небе над Украиной и российских бомбардировщиках Ту-22М3.
Во время тревоги взрывы прогремели в Днепре, Херсоне и в Запорожской области.
В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах.
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