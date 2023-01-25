Еще 30 танков и истребители: Словакия готова увеличить помощь

Словацкое правительство готовит решение о передаче самолетов и танков советского образца.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29 и танков Т-72.

Об этом он говорил на онлайн-брифинге в медиацентре "Одесса-Украина".

По словам министра, самолеты сейчас находятся на одной из военных баз.

"Мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии", — отметил он.

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Решение словацкого правительства будет зависеть от заинтересованности Украины и позиции союзников по передаче истребителей.

Ярослав Надь также добавил, что Словакия готова отправить в Украину 30 танков Т-72 в случае, если получит танки западного производства.

Напомним, что министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что танки Leopard 2 из Германии могут быть доставлены в Украину примерно через три месяца.

Также сообщалось, что Марокко отправило Украине танки Т-72Б. Перед отправкой эти танки модернизировали в Чехии.

Кроме того, Украина получит 31 американский тяжелый танк Abrams, о чем на брифинге сегодня объявил Джо Байден.

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