Кличко повідомив, скільки ракет сили ППО збили над Києвом

У четвер, 29 грудня, під час масштабної повітряної тривоги у Києві силам ППО вдалося збити 16 російських ракет.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет", - написав мер.

Згодом уточнив, що таки збили 16 ракет: "Уточнення від сил ППО - вже 16 ракет знищили над Києвом".

Атака на Київ

До слова, у Києві тривогу оголосили о 06:01. Станом на 10:46 вона тривала вже майже п'ять годин: 4 год. 44 хв. У Мережі повідомили, що було чутно вибухи. В КМВА підтвердили роботу ППО.

Стало відомо, що уламки ракет впали у трьох районах столиці. Так, пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі, промислове підприємство - в Голосіївскому, а також дитячий майданчик - в Печерському.

Відомо про трьох потерпілих. Зокрема, 14-річна дівчина. Всіх госпіталізували.

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