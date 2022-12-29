Кличко сообщил, сколько ракет силы ПВО сбили над Киевом

"Тревога" длилась почти пять часов.
В четверг, 29 декабря, во время масштабной воздушной тревоги в Киеве силам ПВО удалось сбить 16 российских ракет.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"По предварительной информации сил ПВО над Киевом уничтожено 15 ракет", — написал мэр.
Впоследствии уточнил, что сбили 16 ракет: "Уточнение от сил ПВО — уже 16 ракет уничтожили над Киевом".
Атака на Киев
К слову, в Киеве тревогу объявили в 06.01. По состоянию на 10:46 она длилась уже почти пять часов: 4 часа. 44 мин. В Сети сообщили, что были слышны взрывы. В КМВА подтвердили работу ПВО.
Стало известно, что обломки ракет рухнули в трех районах столицы. Так, повреждены два частных дома в Дарницком районе, промышленное предприятие – в Голосеевском, а также детская площадка – в Печерском.
Известно о трех пострадавших. В частности, 14-летняя девушка. Всех госпитализировали.
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