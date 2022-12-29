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Кличко сообщил о новых взрывах в Киеве

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
14к
Время на прочтение
1 мин
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Кличко сообщил о новых взрывах в Киеве

Фото: Associated Press

В столице с 06:01 продолжается "тревога".

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новых взрывах в Киеве в четверг, 29 декабря. Они раздались во время масштабной воздушной тревоги.

Об этом сообщил городской голова в своем Телеграмм-канале.

"Несколько взрывов в столице", – лаконично написал мэр.

К слову, о взрывах жители начали сообщать после 08:00. В городе продолжалась "тревога", о которой известили в 06:01. Впоследствии в КМВА сообщили о работе ПВО.

Напомним, утром 29 декабря воздушную тревогу объявили по всей Украине . По состоянию на 08:02 "красные" все области и Киев.

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Дата публикации
Просмотры
14к
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