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"Более 100 ракет в несколько волн" — Арестович предупредил об опасности

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
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"Более 100 ракет в несколько волн" — Арестович предупредил об опасности

Скриншот с видео

Украинцам советуют не пренебрегать укрытиями.

Советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил о ракетной опасности из-за активности оккупантов утром 29 декабря. Россияне на эту атаку подготовили к сотне ракет и планируют запускать их в несколько волн.

Об этом Арестович написал в Фейсбуке.

"Масштабная воздушная тревога. Более 100 ракет в несколько волн. Не пренебрегайте укрытиями. Подход первых к Киеву — ориентировочно +- 8.15. Города восточнее Киева — "прилеты" могут быть раньше. ПВО начинает работу по ракетам", — написал он.

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Отметим, что в Украине объявлена воздушная тревога.

К слову, глава Николаевской ОВА Виталий Ким 29 декабря около 8 утра заявил о запуске первых ракет оккупантами.

Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупреждала ранее, что Россия готовится к новой атаке Украины, но это может быть не массированный ракетный обстрел, а комбинированная атака.

По ее словам, армия РФ во время массовых атак запускает три волны дронов, чтобы таким образом уничтожить украинскую ПВО и нанести удары по критическим объектам.

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Дата публикации
Просмотры
11к
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