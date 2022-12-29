В Латвии решили не лишать сотрудников телеканала "Дождь" рабочих виз

PMLP отметило, что нет правового основания аннулировать работникам телеканала "Дождь" визы.

В Управлении по делам гражданства и миграции Латвии приняли решение не лишать виз сотрудников российского телеканала "Дождь", ранее аннулированного лицензией.

Об этом сообщает портал DELFI.

В публикации говорится, что после лишения российского СМИ возможности вещания в Латвии, Управления по делам гражданства и миграции провело оценку рабочих виз работников. Выданные журналистам документы дают право работать на территории страны в течение года.

Изучив визы сотрудников "Дождя", в ведомстве заключили, что журналисты могут продолжить жить и вести трудовую деятельность в стране. В Управлении объяснили, что не могут аннулировать действие визы, если цель визита в страну остается неизменной.

Представители телеканала подчеркнули, что занимаются созданием информационного контента для социальных сетей и цифровых каналов. В "Дожде" также подчеркнули, что официально заявленной целью их пребывания на территории Литвы по-прежнему является трудоустройство.

Скандал на российском телеканале "Дождь" и аннулирование лицензии на вещание

На российском телеканале "Дождь" в одной из программ ведущий Алексей Коростелев заявил о помощи в оснащении мобилизованных оккупантов, воюющих против Украины.

Позже его уволили с телеканала.

6 декабря стало известно, что национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение об аннулировании лицензии канала "Дождь".

Впоследствии лицензию на вещание телеканала "Дождь" аннулировали в Литве.

Читайте также: