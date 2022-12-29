Россияне атаковали Днепропетровщину дронами: все пять беспилотников удалось сбить

Прошло без погибших и раненых.
Армия Российской Федерации в ночь на 29 декабря атаковала дронами-камикадзе Shahed-136 и тяжелой артиллерией Днепропетровщину . ВСУ удалось сбить все пять вражеских беспилотников.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Оккупационные войска трижды накрыли Никопольский район тяжелой артиллерии. Российские снаряды прилетели в Никополь и Марганецкую общину.
По словам главы ОВА, обошлось без погибших и раненых. В результате атак армии РФ повреждена многоэтажка, несколько частных домов и несколько линий электропередач.
"Еще до рассвета сирена снова предупредила об опасности. Угроза ударов продолжается. Находитесь в безопасных местах. Берегите себя", — подчеркнул Резниченко.
Напомним, российские войска атаковали пригород Запорожья ночью на 29 декабря. Оккупанты нанесли удары по двум селам возле Запорожья.
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