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Россияне атаковали Днепропетровщину дронами: все пять беспилотников удалось сбить

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2503
Время на прочтение
1 мин
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Россияне атаковали Днепропетровщину дронами: все пять беспилотников удалось сбить

Фото: Associated Press

Прошло без погибших и раненых.

Армия Российской Федерации в ночь на 29 декабря атаковала дронами-камикадзе Shahed-136 и тяжелой артиллерией Днепропетровщину . ВСУ удалось сбить все пять вражеских беспилотников.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Оккупационные войска трижды накрыли Никопольский район тяжелой артиллерии. Российские снаряды прилетели в Никополь и Марганецкую общину.

По словам главы ОВА, обошлось без погибших и раненых. В результате атак армии РФ повреждена многоэтажка, несколько частных домов и несколько линий электропередач.

"Еще до рассвета сирена снова предупредила об опасности. Угроза ударов продолжается. Находитесь в безопасных местах. Берегите себя", — подчеркнул Резниченко.

Напомним, российские войска атаковали пригород Запорожья ночью на 29 декабря. Оккупанты нанесли удары по двум селам возле Запорожья.

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Дата публикации
Просмотры
2503
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