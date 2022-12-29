В Сумской области раздался взрыв: что известно

Перед этим в военной администрации призвали не обсуждать подробности в социальных сетях.

В Сумском районе и Сумах вечером 28 декабря прогремел взрыв. Тогда в регионе не была объявлена воздушная тревога. Местные власти успокоили жителей и посоветовали "ложиться спать".

Об этом написал глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий в Telegram-канале.

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Перед этим в военной администрации призвали не обсуждать подробности в социальных сетях и дождаться официальной информации. Пока больше данных нет.

По неофициальной информации, звук взрыва, который жители слышали в Сумах, предварительно это была работа украинских сил противовоздушной обороны.

Напомним, вечером среды, 28 декабря, Россия атаковала южные и восточные области иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Некоторые вражеские беспилотники сбиты силами противовоздушной обороны Украины. Взрывы раздались в Харьковской и Днепропетровской областях. Пять вражеских беспилотников удалось сбить.

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