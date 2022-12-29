На Сумщині пролунав вибух: що відомо

Перед цим у військовій адміністрації закликали не обговорювати подробиць у соціальних мережах.

У Сумському районі та Сумах ввечері 28 грудня пролунах вибух. Тоді у регіоні не була оголошена повітряна тривога. Місцева влада заспокоїла жителів та порадила "лягати спати".

Про це написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram-каналі.

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Перед цим у військовій адміністрації закликали не обговорювати подробиць у соціальних мережах та дочекатися офіційної інформації. Наразі більше даних немає.

За неофіційної інформацією, звук вибуху, який жителі чули у Сумах, попередньо, це була робота українських сил протиповітряної оборони.

Нагадаємо, ввечері середи, 28 грудня, Росія атакувала південні та східні області іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Деякі ворожі безпілотники збиті силами протиповітряної оборони України. Вибухи пролунали у Харківській та Дніпропетровській областях. П'ять ворожих безпілотників вдалося збити.

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